Никаких ограничительных диет зимой затевать нельзя: мнение Роспотребнадзора
Ограничивающие диеты в зимний период крайне противопоказаны. В это время здоровье надо укреплять и поддерживать полноценным сбалансирвоанным питанием.
Зимний рацион, по рекомендациям Роспотребнадзора, должен содержать продукты всех категорий: молочные, мясные, рыбные, злаковые, фрукты, овощи и орехи.
Ведомство рекомендует соблюдать все принципы здорового питания в холодное время года:
"Частое, дробное питание небольшими порциями позволит сохранить бодрость на протяжении дня и избежать переедания вечером. Здоровое решение – сытный, горячий завтрак (каша из цельных зерен или блюдо из яиц) и отсутствие пропусков в приеме пищи на протяжении дня"
По мнению экспертов, очень важно каждый день есть фрукты в достаточном количестве. Преимущественно это должны быть цитрусовые, а также яблоки или груши.
В качестве перекуса сгодятся сухофрукты или консервированные фрукты в собственном соку. Утолить легкий голод можно и салатиком из свежих, вареных или печеных овощей.
Очень полезна квашеная капуста, моченые яблоки - в них много клетчатки, пробиотиков и антиоксидантов.
Нельзя представить себе зимний рацион без рыбы, птицы, бобовых и, конечно же без мяса.
Роспотребнадзор о зимнем рационе:
"Важно отдавать предпочтение продуктам питания местным по происхождению, ограничить употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, транс-жиров, соли и добавленных сахаров (фастфуд, сладости), получать достаточно жидкости на протяжении дня"
Что касается напитков, специалисты рекомендуют продукты, сделанные на основе чистой воды, не содержащие сахар или отличающиеся низким содержанием сахара.
Опубликовано: Храмова Оксана
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