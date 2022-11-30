Певец Джейк Флинт из Оклахомы умер через несколько часов после свадьбы

Певец Джейк Флинт в субботу женился на своей избраннице Бренде. Их свадьбу не испортила даже дождливая погода.

В воскресенье утром стало известно, что Флинт умер во сне буквально через несколько часов после свадебного торжества. Причина смерти пока не установлена.

Многие музыканты отдали дань уважения Флинту в Facebook. А его жена выложила видео с их свадьбы с подписью «Я не понимаю».

Друзья очень сочувствуют Бренде, которой пришлось всего за несколько часов побывать невестой, женой и вдовой.