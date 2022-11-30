Певец Джейк Флинт из Оклахомы умер через несколько часов после свадьбы
Певец Джейк Флинт в субботу женился на своей избраннице Бренде. Их свадьбу не испортила даже дождливая погода.
В воскресенье утром стало известно, что Флинт умер во сне буквально через несколько часов после свадебного торжества. Причина смерти пока не установлена.
Многие музыканты отдали дань уважения Флинту в Facebook. А его жена выложила видео с их свадьбы с подписью «Я не понимаю».
Друзья очень сочувствуют Бренде, которой пришлось всего за несколько часов побывать невестой, женой и вдовой.
Опубликовано: Светлана Репина
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