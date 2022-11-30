Государственное телевидение Китая убирает болельщиков без масок из репортажей о чемпионате мира по футболу
В то время как по всему Китаю прроходят протесты против ограничений COVID, государственная телекомпания страны CCTV начала редактировать кадры болельщиков без масок в своем освещении чемпионата мира по футболу.
Хотя система видеонаблюдения не полностью вырезала крупные планы толпы, вместо этого она решила показывать изображения менеджеров, скамеек команд и более длинные кадры празднования членов команды, чтобы не показывать кадры ликующих болельщиков.
CCTV показывает матчи с 30-секундной задержкой, что дает цензорам больше времени, чтобы быстро отредактировать отснятый материал, чтобы убедиться, что он соответствует своду правил Пекина.
Многие жители Китая возмущены тем, что во всем мире люди могут ходить на стадионы, им не приходится проходить ежедневное тестирование и носить маски, в то время как в КНР продолжаются жесткие блокировки.
Опубликовано: Светлана Репина
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