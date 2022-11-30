Кадыров назвал Папу Римского жертвой пропаганды
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что папа Римский стал жертвой пропаганды. Такой вывод он сделал из слов понтифика о чеченцах и бурятах.
Кадыров заявил, что чеченцы всегда предлагают мир, прежде чем начать бой. Он также напомнил о ревностном отношении представителей этой нации к защите Родины, религии, народа.
По словам Кадырова, среди чеченских солдат нет наркоманов и алкоголиков, каждый из них на поле боя помнит о чести и достоинстве.
Глава Чечни убежден, что Папа Римский излишне доверяет иностранным СМИ, настойчиво продвигающим подобные идеи.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Фирма индийского миллиардера Адани выиграла тендер на разработку обширных трущоб Мумбаи
Подразделение по недвижимости компании Adani Enterprises индийского миллиардера Гаутама Адани выиграло право на реконструкцию крупнейших трущоб Индии, района Дхарави в Мумбаи, предложив 612 миллионов долларов.Подробнее...
-
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Легендарный футболист Пеле госпитализирован, у него нашли рак
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Японские исследователи представили цифровую реконструкцию 1600-летней женщины
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ