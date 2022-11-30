Кадыров назвал Папу Римского жертвой пропаганды

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что папа Римский стал жертвой пропаганды. Такой вывод он сделал из слов понтифика о чеченцах и бурятах.

Кадыров заявил, что чеченцы всегда предлагают мир, прежде чем начать бой. Он также напомнил о ревностном отношении представителей этой нации к защите Родины, религии, народа.

По словам Кадырова, среди чеченских солдат нет наркоманов и алкоголиков, каждый из них на поле боя помнит о чести и достоинстве.

Глава Чечни убежден, что Папа Римский излишне доверяет иностранным СМИ, настойчиво продвигающим подобные идеи.