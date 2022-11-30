Один из «мокрых бандитов» Джо Пеши получил серьезные ожоги во время съемок «Один дома-2»

В этом году фильм «Один дома» отмечает свое 30-летие. Актер Джо Пеши, сыгравший роль бандита в обеих частях блокбастера, рассказал, как проходили съемки.

После первого фильма нужно было обеспечить соответствие стандартам и кассовым сборам второй части. Это означало, что бандитам снова придется противостоять мальчику в исполнении Маколея Калкина.

В одной сцене голова Пеши снова подожжена, это отсылка в первой части. Но он говорит, что следы ожога остались на его черепе до сих пор.

Пеши также утверждает, что 12-летний Калкин на самом деле был очень милым ребенком, а вся съемочная группа старалась создать по-настоящему хороший фильм.