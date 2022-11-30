Президент Байден утвердит законопроект об однополых браках «ради будущих поколений ЛГБТ»

APS
2022-11-30 04:21

Президент США Джо Байден утвердит законопроект об однополых браках «ради будущих поколений ЛГБТ»

Глава Белого дома Джо Байден пообещал утвердить законопроект об однополых браках, поблагодарив сенаторов за поддержку инициативы.

"Американцы должны иметь право жениться на то человеке, которого любят. Будущие поколения ЛГБТ - молодежи вырастут зная, что тоже смогут вести полноценную жизнь", - заявил президент США.

Президент Байден сообщил, что закон будет принят в ближайшее время.

Опубликовано: Максим Алексеев