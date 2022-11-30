Президент Байден утвердит законопроект об однополых браках «ради будущих поколений ЛГБТ»

Пэрис Хилтон празднует 16-летие самой важной картины в истории - "Святой Троицы"

"Троица" была самыми фотографируемыми звездочками в мире (2006 год был бурным временем), их преследовали днем и ночью, поэтому собрать всех троих вместе было нечестивым Граалем для папарацци.

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