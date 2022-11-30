Российская армия применяет пикирующие беспилотники в Украине

APS
2022-11-30 04:25

Вооруженные силы России применяют для уничтожения танков в Украине пикирующие беспилотники.

Российская армия применяет в Украине пикирующие беспилотные летающие аппараты (БПЛА), что повышает эффективность поражения бронированных целей, сообщила РИА Новости.

"В зоне проведения спецоперации российская армия применяет барражирующие БПЛА, разработки ZALA, что повышает эффективность поражения украинских танков и другой бронетехники", - рассказал собеседник агентства.

Эксперт пояснил, что дрон-камикадзе "отвесно пикирует" на бронетехнику, поражая ее в уязвимые места.

Опубликовано: Максим Алексеев