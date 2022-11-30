ЕС собирается лишить Венгрию выплат на сумму свыше 13 млрд евро

Комиссия ЕС собирается в среду вынести рекомендацию о возможном замораживании миллиардных выплат Венгрии.

Будапешт нарушает принципы верховенства закона и не принимает решительных мер против коррупции, считают в ЕК, что стало поводом для блокировки 7,5 млрд евро из бюджета союза и 5,8 млрд евро в виде помощи в связи с коронавирусом.

В основе запланированной рекомендации лежит анализ мер, принимаемых Венгрией против возможного нецелевого использования средств ЕС. С точки зрения Комиссии ЕС, этого недостаточно, и они противоречат предыдущим заявлениям.

Рекомендация может быть принята Советом министров ЕС в ближайшие четыре недели в том случае, если ее поддержат 15 из 27 государств ЕС, т.е. не менее 65 процентов от общей численности населения сообщества.

Венгрия давно ждет 5,8 млрд евро в виде грантов от фонда восстановления и устойчивости ЕС, но принятая рекомендация не позволит республике надеется на эти средства.