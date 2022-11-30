Экс-президент ЕЦБ призвал власти ЕС вернуть инфляцию под контроль

Бывший президент ЕЦБ Жан-Клод Трише обеспокоен устойчиво высокой инфляцией в еврозоне.

«Я озабочен. Крайне важно, чтобы инфляция снова была взята под контроль», — заявил Трише немецкому агентству печати во Франкфурте: «Мы прошли этап в 1970-х годах, когда мы потеряли контроль над инфляцией. Мы знаем, чего стоит потеря контроля над инфляцией. Мы должны этого избежать».

ЕЦБ со штаб-квартирой во Франкфурте стремится к стабильности цен в зоне евро в среднесрочной перспективе при уровне инфляции в два процента. В октябре потребительские цены в валютной зоне 19 стран были на 10,6 процента выше уровня того же месяца прошлого года.

После длительного периода колебаний ЕЦБ приготовился к рекордно высокой инфляции с помощью резкого повышения процентных ставок с июля. Ключевая процентная ставка в зоне евро, которая в течение многих лет была заморожена на рекордно низком уровне в 0 процентов, теперь составляет 2,0 процента.

«Очевидно, что все без исключения центральные банки, на мой взгляд, отреагировали слишком поздно, включая ФРС и ЕЦБ», — сказал Трише. По его мнению, тому есть ряд причин: после периода очень низкой инфляции утвердилось мнение, что инфляция останется низкой.

Кроме того, центральные банки взяли на себя обязательство в отношении долгосрочной перспективы своей денежно-кредитной политики, так называемого прогнозного руководства. ЕЦБ, например, взял на себя обязательство поднять ключевые процентные ставки в зоне евро только после того, как прекратил чистые покупки государственных облигаций и других ценных бумаг.