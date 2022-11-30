В Германии лиса убила четырех детенышей кенгуру в зоопарке Tierpark Luckenwalde

Tierpark Luckenwalde поселит новых кенгуру вскоре после того, как лиса убила четырех животных, сообщила администрация зоопарка.

Директор зоопарка Филипп Херрманн отметил, что сейчас проводится усиление защиты вольеров. Ошибки были учтены и переоборудовать объект будут таким образом, чтобы атака, подобная произошедшей на прошлой неделе, не могла повториться.

По данным зоопарка, в ночь с воскресенья на понедельник на прошлой неделе в вольер для кенгуру проникла лиса и убила четырех детенышей кенгуру.

«Ров за ночь замерз. Лиса воспользовалась этим фактом и проникла в вольер для кенгуру через соседний вольер для оленей», — сообщил директор зоопарка вскоре после инцидента.

По словам Херрманна, кенгуру Беннета находились снаружи во время нападения. При этом отмечается, что это было первое потомство кенгуру в зоопарке.

По данным зоопарка, вольер для кенгуру открылся только в октябре 2022 года и прошел все необходимые проверки, но никто не рассчитывал, что лиса воспользуется замерзшим рвом.