Пугачева ликвидирует свой последний бизнес в России

Алла Пугачева развивалась в РФ не только как певица, но и пыталась зарабатывать бизнесом. Сейчас артистка ликвидирует последнюю свою компанию на родине.

Исполнительница Алла Пугачева запустила процедуру ликвидации своего последнего бизнеса в России, компании "АБП", о чем сообщает издание "Октагон".

Через "АБП" артистка осуществляла функционирование "Радио Алла" в 2010 году. В качестве генерального директора структуры значится концертный директор певицы Елена Чупракова.

Эта компанния к тому же занималась организацией концертов Аллы Борисовны, включая последний концерт 2019 года.