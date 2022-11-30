Пугачева ликвидирует свой последний бизнес в России
Алла Пугачева развивалась в РФ не только как певица, но и пыталась зарабатывать бизнесом. Сейчас артистка ликвидирует последнюю свою компанию на родине.
Исполнительница Алла Пугачева запустила процедуру ликвидации своего последнего бизнеса в России, компании "АБП", о чем сообщает издание "Октагон".
Через "АБП" артистка осуществляла функционирование "Радио Алла" в 2010 году. В качестве генерального директора структуры значится концертный директор певицы Елена Чупракова.
Эта компанния к тому же занималась организацией концертов Аллы Борисовны, включая последний концерт 2019 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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