Ургант заявил, что изгнание из «Елок 9» стало «последним гвоздем» в крышку его «гроба»
Иван Ургант и Сергей Светлаков ранее были главными действующими лицами фильма и везде промоутировали фильм.
Перед Новым годом на российские экраны традиционно выйдет кинофильм «Елки 9», но в нем не будет Сергея Светлакова и Ивана Урганта. Такое решение принял новый продюсер проекта Евгений Кулик, сообщает СтарХит.
Евгений переписал историю «Елок» и избавился от многих любимых персонажей. Он заявил, что захотел вдохнуть новое дыхание в любимую зрителями новогоднюю комедию.
Ургант с юмором отреагировал на эту новость. Он признался, что только что узнал о том, что в этом году не снимается в «Елках».
"Буду пытаться выяснить, что делать. Поставлен в странную, неловкую ситуацию. Евгений Кулик перечеркнул мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей карьеры вогнан последний гвоздь, и на нем выцарапано «Евгений Кулик».
Ургант и Светлаков ранее были главными действующими лицами фильма и везде промоутировали фильм.
Ивана Урганта критикуют патриоты за то, что шоумен в разгар спецоперации уехал из России. Правда, затем он вернулся и продолжил заниматься делами. Сейчас ведущий «Вечернего Урганта» живет в Москве и работает на корпоративных мероприятиях.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
Фирма индийского миллиардера Адани выиграла тендер на разработку обширных трущоб Мумбаи
Подразделение по недвижимости компании Adani Enterprises индийского миллиардера Гаутама Адани выиграло право на реконструкцию крупнейших трущоб Индии, района Дхарави в Мумбаи, предложив 612 миллионов долларов.Подробнее...
-
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Лавров обеспокоен стремительной эволюцией НАТО
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Легендарный футболист Пеле госпитализирован, у него нашли рак
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ