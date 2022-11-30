Ургант заявил, что изгнание из «Елок 9» стало «последним гвоздем» в крышку его «гроба»

Иван Ургант и Сергей Светлаков ранее были главными действующими лицами фильма и везде промоутировали фильм.

Перед Новым годом на российские экраны традиционно выйдет кинофильм «Елки 9», но в нем не будет Сергея Светлакова и Ивана Урганта. Такое решение принял новый продюсер проекта Евгений Кулик, сообщает СтарХит.

Евгений переписал историю «Елок» и избавился от многих любимых персонажей. Он заявил, что захотел вдохнуть новое дыхание в любимую зрителями новогоднюю комедию.

Ургант с юмором отреагировал на эту новость. Он признался, что только что узнал о том, что в этом году не снимается в «Елках».

"Буду пытаться выяснить, что делать. Поставлен в странную, неловкую ситуацию. Евгений Кулик перечеркнул мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей карьеры вогнан последний гвоздь, и на нем выцарапано «Евгений Кулик».

Ургант и Светлаков ранее были главными действующими лицами фильма и везде промоутировали фильм.

Ивана Урганта критикуют патриоты за то, что шоумен в разгар спецоперации уехал из России. Правда, затем он вернулся и продолжил заниматься делами. Сейчас ведущий «Вечернего Урганта» живет в Москве и работает на корпоративных мероприятиях.