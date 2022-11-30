Украинцы резко отреагировали на утверждение актрисы Милы Кунис, что борщ русское блюдо
Звезда Голливуда родилась в Украине при Советском Союзе и не знает, считать себя русской или украинкой.
Звезда Голливуда рассказала о блюдах, которые любят в ее семье. Она родилась в Украине в 1983 году - во времена СССР. В 1991 году ее семья эмигрировала в США, сообщает КП.
Актриса призналась, что ей нравится все, что готовит ее мама. А любимыми блюдами Мила назвала борщ и вареники, при этом сказала, что блюда русские.
"Русские блюда - всегда много еды. Можно начать с пельменей или вареников. Затем можно приготовить борщ - такой русский суп из свеклы. Русским нравится копченая рыба, жареная, соленая и рыба в целом. Русские, ой, украинцы… Мы живем в период, когда я даже не знаю, как себя называть", - призналась актриса.
Посмотревшие интервью украинцы с жаром осудили голливудскую звезду в соцсетях.
«Мила думает, как все русские, что все блюда из России. Она не понимает, что борщ - украинский, но щи - русские. Она родилась в Украине, но о своей стране ничего не знает. Иди поешь русской еды, Мила», - написали разгневанные украинцы.
Голливудскую звезду осудили за то, что она не идентифицирует свое происхождение и не может решить, кто она на самом деле - русская или украинка.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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