В Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами

Губернатор Богомаз сообщил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в Суражском районе Брянской области.

30 ноября РИА Новости сообщили, что губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-каналке сообщил, что в Суражском районе произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами, площадь пожара на данный момент составляет 4000 кв. км.

По словам губернатора, сведений о пострадавших не поступало, к тушению привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, дополнительно направлена аэромобильная группировка МЧ.

О причинах возгорания не сообщается.