В Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами
Губернатор Богомаз сообщил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в Суражском районе Брянской области.
30 ноября РИА Новости сообщили, что губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-каналке сообщил, что в Суражском районе произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами, площадь пожара на данный момент составляет 4000 кв. км.
По словам губернатора, сведений о пострадавших не поступало, к тушению привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, дополнительно направлена аэромобильная группировка МЧ.
О причинах возгорания не сообщается.
Опубликовано: Елена Калиновская
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