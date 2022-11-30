Лариса Гузеева призналась, что бросила курить и ругаться матом

Актриса и телеведущая дала себе в этом обет, и намерена в случае его нарушения сама себя штрафовать.

Лариса Гузеева в соцсетях пообещала, что отныне не будет больше курить и ругаться матом, сообщает Рамблер.

«Что-то надоело материться. Курить бросила, я молодец. Даю обет: до Нового года штрафую себя за любое грязное [слово]», — так написала актриса и телеведущая в своем личном блоге.

Она также попросила подписчиков не осуждать ее решение.

«Не хочу ничего слушать про великий и могучий, Пушкина и других гениев, как изъяснялись они на этом самом. Я не Пушкин», —пояснила свою позицию Гузеева.

Ранее СМИ написали, что Мещанский суд Москвы обязал звезду выплатить более 100 тысяч рублей страховой компании из-за некачественного ремонта ее квартиры.