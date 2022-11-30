Лариса Гузеева призналась, что бросила курить и ругаться матом
Актриса и телеведущая дала себе в этом обет, и намерена в случае его нарушения сама себя штрафовать.
Лариса Гузеева в соцсетях пообещала, что отныне не будет больше курить и ругаться матом, сообщает Рамблер.
«Что-то надоело материться. Курить бросила, я молодец. Даю обет: до Нового года штрафую себя за любое грязное [слово]», — так написала актриса и телеведущая в своем личном блоге.
Она также попросила подписчиков не осуждать ее решение.
«Не хочу ничего слушать про великий и могучий, Пушкина и других гениев, как изъяснялись они на этом самом. Я не Пушкин», —пояснила свою позицию Гузеева.
Ранее СМИ написали, что Мещанский суд Москвы обязал звезду выплатить более 100 тысяч рублей страховой компании из-за некачественного ремонта ее квартиры.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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