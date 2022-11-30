Кадыров раскритиковал Папу Римского за слова о жестокости чеченцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на Папу Римского, который назвал чеченцев жестокими.
Папа Римский Франциск высказался о чеченский сосдатах, как о самых жестоких бойцах армии Российской Федерации.
На это высказывание Понтифика отреагировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что католическая церковь в прошлом была связана с большим количеством убийств.
Кадыров вспомнил про католическую инквизицию, а также о многочисленных крестовых походах.
"Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных", - написал Кадыров.
Опубликовано: Николай Скира
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