Кадыров раскритиковал Папу Римского за слова о жестокости чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на Папу Римского, который назвал чеченцев жестокими.

Папа Римский Франциск высказался о чеченский сосдатах, как о самых жестоких бойцах армии Российской Федерации.

На это высказывание Понтифика отреагировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что католическая церковь в прошлом была связана с большим количеством убийств.

Кадыров вспомнил про католическую инквизицию, а также о многочисленных крестовых походах.

"Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных", - написал Кадыров.