Эксперты объяснили, как на вкусе еды отражается цвет тарелок

Привередливым испытуемым чипсы из красной или синей тарелок казались более солеными, а неискушенные особой разницы не заметили.

Ученые британского Университета Портсмута провели любопытный эксперимент. Они решили выяснить, каким образом цвет посуды влияет на вкус еды. В исследовании участвовали 47 добровольцев.

Волонтерам предложили оценить особенности вкуса 3 видов картофельных чипсов - с солью и уксусом. Чипсы были одинаковые, однако подали их на тарелках разного цвета - белой, синей, красной.

Как выяснилось, привередливым испытуемым чипсы из красной или синей тарелок казались более солеными. Чипсы из красной тарелки при этом оказались для них менее привлекательными из других предложенных. А неискушенные в еде участники эксперимента разницы в чипсах не заметили.

Результаты исследования британских ученых совпали с теми, что были получены ранее в ходе аналогичных исследований.

В частности, эксперимент 2013-го года с использованием белых и черных мисок круглой и квадратной форм показал: белые круглые тарелки улучшают ощущение базовых характеристик еды (сладость или интенсивность вкуса). А на черных квадратных тарелках пища в целом казалась добровольцам более привлекательной и вкусной.

Эксперты также установили: круглые миски чаще ассоциируются со сладким вкусом, квадратные - с соленым и горьким.