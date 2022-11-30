Эксперты объяснили, как на вкусе еды отражается цвет тарелок
Привередливым испытуемым чипсы из красной или синей тарелок казались более солеными, а неискушенные особой разницы не заметили.
Ученые британского Университета Портсмута провели любопытный эксперимент. Они решили выяснить, каким образом цвет посуды влияет на вкус еды. В исследовании участвовали 47 добровольцев.
Волонтерам предложили оценить особенности вкуса 3 видов картофельных чипсов - с солью и уксусом. Чипсы были одинаковые, однако подали их на тарелках разного цвета - белой, синей, красной.
Как выяснилось, привередливым испытуемым чипсы из красной или синей тарелок казались более солеными. Чипсы из красной тарелки при этом оказались для них менее привлекательными из других предложенных. А неискушенные в еде участники эксперимента разницы в чипсах не заметили.
Результаты исследования британских ученых совпали с теми, что были получены ранее в ходе аналогичных исследований.
В частности, эксперимент 2013-го года с использованием белых и черных мисок круглой и квадратной форм показал: белые круглые тарелки улучшают ощущение базовых характеристик еды (сладость или интенсивность вкуса). А на черных квадратных тарелках пища в целом казалась добровольцам более привлекательной и вкусной.
Эксперты также установили: круглые миски чаще ассоциируются со сладким вкусом, квадратные - с соленым и горьким.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
Фирма индийского миллиардера Адани выиграла тендер на разработку обширных трущоб Мумбаи
Подразделение по недвижимости компании Adani Enterprises индийского миллиардера Гаутама Адани выиграло право на реконструкцию крупнейших трущоб Индии, района Дхарави в Мумбаи, предложив 612 миллионов долларов.Подробнее...
-
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Лавров обеспокоен стремительной эволюцией НАТО
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Легендарный футболист Пеле госпитализирован, у него нашли рак
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ