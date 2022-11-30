В Китае продолжаются столкновения между демонстрантами и полицией в провинции Гуанчжоу

Столкновения вспыхнули в ночь со вторника на среду между протестующими и полицией в Гуанчжоу, южный Китай, по словам свидетелей и видео в социальных сетях.

На кадрах видно, как полицейские, одетые в белые комбинезоны и оснащенные прозрачными щитами, маршируют сомкнутыми рядами по улице в районе Хайчжу, а вокруг них разбрасывают стеклянные предметы.

Слышны крики, когда на землю сбивают оранжевые и синие баррикады. Также видно, как люди бросают предметы в полицию, а затем, согласно другому отрывку, полиция арестовывает несколько человек со связанными руками.

Житель Гуанчжоу, назвавшийся Чэнь, сказал, что видел, как около 100 полицейских собрались в деревне Хоуцзяо в районе Хайчжу и арестовали по меньшей мере троих мужчин во вторник вечером.

Система безопасности Китая оперативно отреагировала на протесты, которые прошли в эти выходные в нескольких городах страны после пожара в жилом доме в Урумчи, столице региона Синьцзян в результате которого погибло 10 человек.



Район Хайчжу в Гуанчжоу, где проживает более 1,8 миллиона человек, является эпицентром новой вспышки случаев заболевания Covid-19 и с конца октября находится в изоляции.