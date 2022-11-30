Костный бульон: почему Гвинет Пэлтроу и другие звезды Голливуда пьют его ежедневно
Диетологи подтвердили, что такой бульон укрепляет иммунную систему и улучшает состояние суставов, а также кожи и волос.
Сальма Хайек, Холли Берри, Гвинет Пэлтроу и многие другие звезды считают костный бульон незаменимым в деле сохранения молодости и нормализации пищеварения.
Как сообщает Сплетник.ру, бьюти-редактор Spltnk поинтересовалась результатами научных исследований об эффективности этого "волшебного детокс-эликсира".
"Вместо кофе первым делом пью утром костный бульон с лавандой и лимоном, - поделилась Кайли Дженнер.- Костный бульон при этом может быть куриным или мясным. Чем дольше он варится, тем более полезен".
Диетологи подтвердили, что такой бульон укрепляет иммунную систему и улучшает состояние суставов.
Он также благотворно влияет на кожу и волосы за счет содержания коллагена. А еще - благодаря кальцию, магнию, фосфору укрепляет зубы и кости.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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