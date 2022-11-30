Италия заявила, что Европе необходимо ограничить влияние России на Балканах

Европа должна увеличить свое присутствие на западных Балканах, чтобы ограничить влияние России, заявил в среду министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в преддверии второго дня встречи НАТО в Бухаресте.

«Стабильность на западных Балканах важна для мира. Нам нужно остановить русских на западных Балканах, нам нужно больше Европы», — сказал Таджани.

«Нам нужно защитить все страны на западных Балканах и вблизи Украины, потому что в этот момент важно работать вместе, важно единство, и это сильный сигнал для России», - добавил он.

Позиции России на Балканах поддерживают Венгрия и Сербия, которые стали мишенями для политики Евросоюза. ЕС поддерживает Косово в противовес Сербии, а также создает напряженные отношения с Венгрией, правительство которой поддерживает нормальные отношения с Москвой.