Трансгендер из администрации Байдена украл в аэропорту чемодан

Зампомощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон попался на краже чемодана с женской одеждой.

В среду утром британская газета Daily Mail сообщила, что зампомощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон, один из первых чиновников американского федерального правительства, который не относит себя к мужчинам или женщинам, в середине сентября в зоне выдачи багажа взял чужой чемодан с женской одеждой известной марки стоимостью больше двух тысяч долларов США.

Потерпевшая по камерам наблюдения опознало свой чемодан, сотрудники полиции связались с похитителем, но он далеко не сразу признался в краже.

Сообщается, что суд по этому делу назначен на 19 декабря, а за кражу Бринтону грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в десять тысяч долларов.