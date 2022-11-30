Трансгендер из администрации Байдена украл в аэропорту чемодан
Зампомощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон попался на краже чемодана с женской одеждой.
В среду утром британская газета Daily Mail сообщила, что зампомощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон, один из первых чиновников американского федерального правительства, который не относит себя к мужчинам или женщинам, в середине сентября в зоне выдачи багажа взял чужой чемодан с женской одеждой известной марки стоимостью больше двух тысяч долларов США.
Потерпевшая по камерам наблюдения опознало свой чемодан, сотрудники полиции связались с похитителем, но он далеко не сразу признался в краже.
Сообщается, что суд по этому делу назначен на 19 декабря, а за кражу Бринтону грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в десять тысяч долларов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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