Прибыль Allegro в третьем квартале выросла, польский бизнес возвращается к росту

Крупнейшая в Польше платформа электронной коммерции Allegro сообщила о росте основной прибыли в третьем квартале в среду, 30 ноября.

Это обусловлено восстановлением компании на ключевом внутреннем рынке, где она оптимизировала расходы на доставку и продемонстрировала рост валовой выручки.

Allegro, коотрая в 2022 году поглотила Mall, сосредоточилась на сдерживании затрат и дисциплине капитала и интегрирует чешский интернет-магазин в свой бизнес, готовясь к замедлению потребительских расходов.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 13,9% до 537,3 млн злотых (119,16 млн долларов), превзойдя средние ожидания аналитиков в 496 млн злотых согласно консенсусу, составленному компанией.

Валовая стоимость товаров (GMV), отраслевой показатель для измерения объемов транзакций, подскочила в Польше на 21% до 12,01 млрд злотых, добавил Allegro.

Рост GMV продолжился на том же уровне, что и в третьем квартале в октябре, а затем замедлился в ноябре, поскольку покупатели, вероятно, отложили покупки на время продолжающегося чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении компании.