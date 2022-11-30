Регина Тодоренко рассказала, почему ей запрещали рожать

32-летняя телеведущая с детства страдает сколиозом и болезнью кожи под названием витилиго.

Регина Тодоренко рассказала СМИ о своих недугах, которыми страдает с детства. Врачи говорили ей, что она не сможет родить и запрещали заниматься спортом. Но телеведущая "переубедила" свой мозг и стала полноценным человеком.

"Я много лет стеснялась собственного тела из-за сколиоза и витилиго, - призналась Тодоренко. - Я не привыкла жаловаться и говорить о боли. Возможно, поэтому мне хочется геройствовать и преодолевать, я так чувствую себя живой"...

Регина уверена, что ей болезнь была дана для того, чтобы она могла закалить характер.

Вопреки прогнозам врачей, телеведущая родила двоих сыновей. И, вопреки боли, встала на коньки, не побоявшись травм.

"Я теперь отношусь к сколиозу как к особенности тела, а не как к болезни. Именно он сформировал меня как личность", - сообщила Тодоренко.