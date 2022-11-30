Россиянин, по просьбе сельчан, не спросив властей, расчистил лесную дорогу, которую не чистили 30 лет: теперь ему грозит реальный срок

Жителю райцентра Кадошкино Игорю Рогожину, суд над которым завершится в ближайшее время, грозит 3,5 года колонии, за то, что он расчистил лесную дорогу.

Сельским властям было не до интересов местных жителей, лесная дорога, соединяющая 3 села с райцентром, не чистилась 30 лет и изрядно заросла. Мужчина (руководитель отделения крупного агрохолдинга) откликнулся на просьбу сельчан и бесплатно выделил технику и людей для расчистки дороги.

Вот только у местных властей на подобное преступное деяние никто разрешения не спросил. В процессе чистки бульдозер повалил 33 ствола деревьев, выросших на дороге. Стоимость древесины компетентные органы оценили в 5381 российский рубль.

Сейчас Игорю Рогожину инкриминируют незаконную порубку в особо крупных размерах, причиненный ущерб просто умножили на 50 и получилась статья за которую можно получить 7 лет. А письменные прошения сельчан за рогожина, его согласие компенсировать ущерб путем лесопосадки и признание властей, что дорога в самом деле была, суд во внимание принимать не желает.