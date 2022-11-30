Правительство Индонезии планирует продать архипелаг из 100 островов
Аукцион по продаже заповедника Види в Коралловом треугольнике состоится в Нью-Йорке 8-14 декабря.
Площадь выставленного на торги архипелага составляет 10 га. От международного аэропорта Бали до него нужно лететь 2,5 часа.
Местный закон запрещает приобретать острова иностранным гражданам, но они имеют право купить долю в индонезийской холдинговой компании.
Потенциальный покупатель на торгах должен внести залог в 100 тысяч долларов, чтобы доказать серьезность своего решения.
Экологи уже забили тревогу в связи с продажей индонезийских островов. В Коралловом треугольнике сложилась уникальная экосистема с коралловыми рифами (более 700 видов кораллов), мангровыми и тропическими зарослями, богатой флорой и фауной.
Защитники природы считают, что этот биологически разнообразный регион мира будет подвергнут опасности ввиду угрозы бездумной застройки.
Опубликовано: Наталья Павлова
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