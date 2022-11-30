Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ
Представление об отставке Кудрина было внесено в Совет Федерации президентом России Владимиром Путиным 29 ноября.
На утреннем заседании 30 ноября Совет Федерации принял решение об увольнении Алексея Кудрина с должности руководителя Счетной палаты.
Ранее Кудрин заявил, что в общей сложности он провел в государственном секторе около 25 лет. И сейчас, по словам экс-главы Счетной палаты, он хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей.
После увольнения с государственной должности Алексей Кудрин планирует перейти работать в компанию «Яндекс». При этом официальной информации о назначении нового руководителя Счетной палаты пока не поступало.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ