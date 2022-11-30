Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ

Представление об отставке Кудрина было внесено в Совет Федерации президентом России Владимиром Путиным 29 ноября.

На утреннем заседании 30 ноября Совет Федерации принял решение об увольнении Алексея Кудрина с должности руководителя Счетной палаты.

Ранее Кудрин заявил, что в общей сложности он провел в государственном секторе около 25 лет. И сейчас, по словам экс-главы Счетной палаты, он хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей.

После увольнения с государственной должности Алексей Кудрин планирует перейти работать в компанию «Яндекс». При этом официальной информации о назначении нового руководителя Счетной палаты пока не поступало.