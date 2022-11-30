Меньше соли - меньше стресса: исследование ученых из Шотландии

Научные сотрудники Эдинбургского университета рассказали о влиянии соленой пищи на выработку гормона стресса.

Употребляя еду с большим содержанием соли, люди на 75% увеличивают выработку гормона стресса в организме. Это доказали ученые из Шотландии.

Они провели серию опытов на мышах и обнаружили зависимость поведенческих реакций от количества соли в рационе.

Гормональный ответ был выше в спокойном состоянии у тех животных, которые потребляли много соленой еды.

Также у них гормональная реакция была выше в ответ на стресс, создаваемый окружающей средой.

Пища с солью увеличила активность генов, которые синтезируют белки в мозге, управляющие реакциями организма на стресс.

Профессор физиологии почек в Центре сердечно-сосудистых наук Эдинбургского университета Мэтью Бейли:

«Мы — это то, что мы едим, и понимание того, как пища с высоким содержанием соли влияет на наше психическое здоровье, является важным шагом к улучшению самочувствия. Мы знаем, что употребление слишком большого количества соли вредит нашему сердцу, кровеносным сосудам и почкам. Это исследование теперь подтвердило, что высокое содержание соли в нашей пище также меняет способ, которым наш мозг справляется со стрессом»

Ученые, вдохновленные полученными результатами, собираются продолжить исследования.

Опыты помогут определить, ведет ли обилие соли в рационе к таким поведенческим реакциям, как беспокойство и агрессивность.

Как известно, врачи рекомендуют съедать в день не больше 6 г соли. Но статистика показывает, что подавляющее большинство взрослых людей потребляют примерно 9 г этой пищевой добавки.

То есть рекомендуемая доза превышается на треть. В свою очередь избыток соли в организме ведет к гипертонии, вызывает угрозу сердечных приступов, инсультов, сосудистой деменции.