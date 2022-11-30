ЕК хочет передать Украине 300 миллиардов евро принадлежащих РФ
Еврокомиссия предложила создать для восстановления Украины фонд из замороженных российских активов.
30 ноября РИА Новости сообщили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении опубликованном в Twitter сообщила, что ЕК повысила свою оценку ущерба Украины от конфликта с РФ с 385 миллиардов евро до 600 миллиардов евро и поэтому Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны.
Госпожа фон дер Ляйен добавила, что в ближайшее время ЕС будет работать над созданием фонда по финансированию восстановления Украины после окончания военных действий, куда войдут заблокированные 300 миллиардов евро резервов Центробанка России и 19 миллиардов евро российских олигархов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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