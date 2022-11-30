Нехорошие привычки приводят к проблемам с почками
2022-11-30 12:05
Среди них - курение, сидячий образ жизни и употребление в пищу сахара в больших количествах.
Также к неблагоприятным факторам, влияющим на заболевания почек, служат продукты с большим содержанием фосфора.
Это рыба, бобовые, орехи, печень, хлеб и шоколад, которыми не стоит слишком увлекаться.
Самой опасной привычкой для почек медики называют сдерживание желания к мочеиспусканию. Оно может привести к рефлюксу - возвращению мочи назад в мочеточники из мочевого пузыря.
При малейших неприятных ощущениях и проблемах с почками нельзя заниматься самолечением - нужно сразу обращаться за помощью к специалистам.
Опубликовано: Наталья Павлова
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