Мексика пытается запретить импорт ГМ-кукурузы на фоне протеста фермеров США

США и Мексика готовы серьезно разругаться из-за плана родины маиса запретить импорт генетически модифицированной кукурузы к 2024 году.

Министр сельского хозяйства США Том Вилсак предупредил президента Мексики, что США будут вынуждены подать в суд, если не будет найдено «приемлемое решение».

Мексика утверждает, что генетически модифицированные семена представляют угрозу для ее собственных древних аборигенных сортов кукурузы.

Но во вторник президент Мексики заявил, что будет искать компромисс по сделке с США.

Вилсак предупреждал, что запрет окажет «значительное влияние» на торговлю между США и Мексикой.

Мексика является вторым по величине импортером кукурузы в мире после Китая, и большая часть кукурузы, которую она покупает, поступает из Соединенных Штатов.

Но этот запрет может привести к тому, что Мексика сократит вдвое свой импорт желтой кукурузы в США, заявил в прошлом месяце мексиканский министр информационному агентству Reuters.

Указ с последствиями

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор издал президентский указ от 31 декабря 2020 года, призывающий к поэтапному отказу от использования генетически модифицированной (ГМ) кукурузы для потребления человеком к концу января 2024 года.

Указ вызвал серьезную озабоченность у американских экспортеров кукурузы, и с приближением крайнего срока усилились попытки США убедить президента Лопеса Обрадора отменить или смягчить запланированный запрет.

В понедельник Вилсак встретился с президентом Лопесом Обрадором в Мексике и рассказал ему о «глубоких опасениях» американских фермеров.

«Мы должны найти путь вперед в ближайшее время», — отметил Вилсак, предупредив, что США «будут вынуждены рассмотреть все варианты, в том числе предпринять официальные шаги для обеспечения соблюдения наших законных прав в соответствии с USMCA», имея в виду соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

Запрет на ГМ-кукурузу был одним из предвыборных обещаний президента Мексики. Ранее в этом месяце он заявил, что Мексика является «суверенной свободной страной» и что «мы не хотим GM».