Бывший глава Китая Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет от лейкемии

Информацию о смерти бывшего руководителя Коммунистической партии Китая и председателя КНР Цзян Цзэминя сообщило Центральное телевидение Китая.

По сведениям журналистов, 96-летний Цзян Цзэминь страдал от лейкемии. Кроме этого, у него была выявлена функциональная недостаточность внутренних органов. Смерть бывшего руководителя Коммунистической партии Китая и председателя КНР наступила 30 ноября 2022 года в 12 часов 13 минут по шанхайскому времени.

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в провинции Цзянсу, находящейся на востоке Китая. С июня 1989 года по ноябрь 2002 года работал в должности генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Китая. В 1993-2003 годы занимал пост председателя Китайской Народной Республики.