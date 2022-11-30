Бывший китайский лидер Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет

Бывший лидер Китая Цзян Цзэминь, пришедший к власти после протестов на площади Тяньаньмэнь, скончался в возрасте 96 лет.

Государственные СМИ сообщили, что он умер сразу после полудня в среду, 30 ноября.

Одна из главных фигур в истории Китая последних десятилетий, он руководил периодом великой экономической революции, когда Китай широко открывал свои возможности и рос высокими темпами.

Он руководил мирной передачей Гонконга в 1997 году, но подвергся критике за жесткое подавление религиозной секты Фалуньгун в 1999 году.

Цзян пришел к власти после кровавого разгона демонстрантов в 1989 году на площади Тяньаньмэнь в Пекине, что привело к международному остракизму Китая.