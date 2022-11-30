Бывший китайский лидер Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет
2022-11-30 12:14
Бывший лидер Китая Цзян Цзэминь, пришедший к власти после протестов на площади Тяньаньмэнь, скончался в возрасте 96 лет.
Государственные СМИ сообщили, что он умер сразу после полудня в среду, 30 ноября.
Одна из главных фигур в истории Китая последних десятилетий, он руководил периодом великой экономической революции, когда Китай широко открывал свои возможности и рос высокими темпами.
Он руководил мирной передачей Гонконга в 1997 году, но подвергся критике за жесткое подавление религиозной секты Фалуньгун в 1999 году.
Цзян пришел к власти после кровавого разгона демонстрантов в 1989 году на площади Тяньаньмэнь в Пекине, что привело к международному остракизму Китая.
Опубликовано: Тарас Медведев
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