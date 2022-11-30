Зачем есть овсянку на завтрак: диетолог назвал 4 весомые причины

Врач-диетолог Бет Червони в беседе с Клиникой Кливленда в США рассказала о невероятной пользе овсяной каши по утрам и о вреде ее суррогатных заменителей.

Одна порция овсянки содержит много белка и пищевых волокон, а также целый список витаминов и микроэлементов:

витамин В1 - 16% от необходимой дозы в сутки;

витамин В5 - 9%;

цинк - 13%;

железо - 10%;

фосфор - 13%;

магний - 13%;

медь - 18%;

марганец - 64%.

4 причины завтракать овсянкой

Первая причина - быстро снижает уровень холестерина.

Вторая причина - помогает держать сахар под контролем (замедляет его поступление в кровь).

Третья причина - помогает худеть.

Мнение диетолога:

«Если вы дольше чувствуете себя сытым после еды, легче переходить от приема пищи к приему пищи, не питаясь нездоровыми закусками. В конце концов, это сокращает количество лишних калорий, которые вы можете потреблять»

Четвертая причина - улучшает работу кишечника, устраняет запоры.

Для справки : в порции овсянки содержится примерно 4 г пищевых волокон, норма клетчатки в сутки - 25-35 г. Именно этот компонент отвечает за своевременное опорожнение кишечника.

Вредная овсянка

Это та, которая продается в пакетиках для быстрого приготовления. Ароматизированные смеси с большим количеством сахара и синтетических добавок, которые в совокупности снижают питательную ценность каши.