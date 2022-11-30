Зачем есть овсянку на завтрак: диетолог назвал 4 весомые причины
Врач-диетолог Бет Червони в беседе с Клиникой Кливленда в США рассказала о невероятной пользе овсяной каши по утрам и о вреде ее суррогатных заменителей.
Одна порция овсянки содержит много белка и пищевых волокон, а также целый список витаминов и микроэлементов:
витамин В1 - 16% от необходимой дозы в сутки;
витамин В5 - 9%;
цинк - 13%;
железо - 10%;
фосфор - 13%;
магний - 13%;
медь - 18%;
марганец - 64%.
4 причины завтракать овсянкой
Первая причина - быстро снижает уровень холестерина.
Вторая причина - помогает держать сахар под контролем (замедляет его поступление в кровь).
Третья причина - помогает худеть.
Мнение диетолога:
«Если вы дольше чувствуете себя сытым после еды, легче переходить от приема пищи к приему пищи, не питаясь нездоровыми закусками. В конце концов, это сокращает количество лишних калорий, которые вы можете потреблять»
Четвертая причина - улучшает работу кишечника, устраняет запоры.
Для справки: в порции овсянки содержится примерно 4 г пищевых волокон, норма клетчатки в сутки - 25-35 г. Именно этот компонент отвечает за своевременное опорожнение кишечника.
Вредная овсянка
Это та, которая продается в пакетиках для быстрого приготовления. Ароматизированные смеси с большим количеством сахара и синтетических добавок, которые в совокупности снижают питательную ценность каши.
Опубликовано: Храмова Оксана
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