Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России

Это заявление французский политик Флориан Филиппо, являющийся лидером французского движения «Патриоты» и экс-депутатом Европарламента, сделал в своем твиттере.

По словам Филиппо, решения ЕС по энергетической политике, включая и введение санкций против России, являются «безумными», а сами антироссийские санкции — «глупыми». Как подчеркнул экс-депутат Европарламента, их отменой можно избежать отключения электроэнергии в европейских странах.

Филиппо особо отметил, что Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики. В конечном итоге непродуманная политика Запада по отношению к России привела к образованию и нарастанию кризисных явлений в экономике.