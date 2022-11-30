Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Это заявление французский политик Флориан Филиппо, являющийся лидером французского движения «Патриоты» и экс-депутатом Европарламента, сделал в своем твиттере.
По словам Филиппо, решения ЕС по энергетической политике, включая и введение санкций против России, являются «безумными», а сами антироссийские санкции — «глупыми». Как подчеркнул экс-депутат Европарламента, их отменой можно избежать отключения электроэнергии в европейских странах.
Филиппо особо отметил, что Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики. В конечном итоге непродуманная политика Запада по отношению к России привела к образованию и нарастанию кризисных явлений в экономике.
Опубликовано: Алексей Гладкий
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
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