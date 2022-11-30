Любовь Успенская призналась, что шокирована откровением Аллы Пугачевой
Королева шансона рассказала, что в одну из последних встреч с Примадонной та заявила, что хочет растить детей, а на сцену больше не поднимется.
Любовь Успенская рассказала, как Примадонна в трудную годину протянула ей руку помощи, сообщает КП.
Когда королева шансона вернулась в Россию из США, она долгое время оставалась без работы. И Примадонна всячески помогала тому, чтобы Любовь Залмановна могла продвинуться на российской эстраде.
"Она была для меня совершенно недосягаемой высотой и потрясающей певицей. Алла стала для меня музой еще тогда, когда я уезжала из Советского Союза. Я пела ее песни в ресторане", - поделилась Успенская.
И добавила, что знает, как Пугачева восхищалась ее талантом. "Она не стеснялась говорить, что в моменты, когда ей плохо и тяжело, она уезжала на машине, ставила мои песни и приходила в себя. Алла говорила мне об этом неоднократно", - передает слова Любови Залмановны МК.
Но одна из последних встреч с Примадонной певицу шокировала. Успенская предложила Пугачевой выступить дуэтом, но та отказалась.
"Она сказала, что ушла со сцены и больше никогда не вернется. Она хочет воспитывать детей и высаживать гортензии", - поделилась воспоминаниями певица.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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