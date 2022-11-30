Любовь Успенская призналась, что шокирована откровением Аллы Пугачевой

Королева шансона рассказала, что в одну из последних встреч с Примадонной та заявила, что хочет растить детей, а на сцену больше не поднимется.

Любовь Успенская рассказала, как Примадонна в трудную годину протянула ей руку помощи, сообщает КП.

Когда королева шансона вернулась в Россию из США, она долгое время оставалась без работы. И Примадонна всячески помогала тому, чтобы Любовь Залмановна могла продвинуться на российской эстраде.

"Она была для меня совершенно недосягаемой высотой и потрясающей певицей. Алла стала для меня музой еще тогда, когда я уезжала из Советского Союза. Я пела ее песни в ресторане", - поделилась Успенская.

И добавила, что знает, как Пугачева восхищалась ее талантом. "Она не стеснялась говорить, что в моменты, когда ей плохо и тяжело, она уезжала на машине, ставила мои песни и приходила в себя. Алла говорила мне об этом неоднократно", - передает слова Любови Залмановны МК.

Но одна из последних встреч с Примадонной певицу шокировала. Успенская предложила Пугачевой выступить дуэтом, но та отказалась.

"Она сказала, что ушла со сцены и больше никогда не вернется. Она хочет воспитывать детей и высаживать гортензии", - поделилась воспоминаниями певица.