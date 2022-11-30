Ким Кардашьян и Канье Уэст договорились об условиях развода

Знаменитые родители четверых детей решили развестись в 2021 году. Теперь им предстоит жить раздельно.

В результате договора оба родителя получат право опеки над детьми. Канье будет выплачивать 200 тысяч долларов алиментов ежемесячно.

Имущество будет разделено следующим образом: дом за 4.5 миллиона долларов, купленный Уэстом, чтобы быть ближе к семье, полностью отойдет бывшей жене.

Кроме того, экс-супруг будет наполовину оплачивать обучение детей и расходы на их безопасность.

Ранее знаменитый рэпер признавался, что их брак с Ким Кардашьян распался из-за ее слишком откровенных фото в соцсетях.