Анастасия Ивлеева испытала паническую атаку на съемках нашумевшего сериала «Монастырь»
Телеведущая, попробовавшая себя в амплуа актрисы, с трудом справилась с эмоциями.
Премьера скандального драматического сериала "Монастырь", снятого режиссером Александром Молочниковым, состоялась 19 ноября 2022 года.
Главные роли в нем сыграли бывшая ведущая "Орла и решки" Анастасия Ивлеева и актер Филипп Янковский.
Настя поделилась, что съемки в сериале дались ей непросто. Когда она играла сцену, в которой ей угрожал расправой миллиардер, то должна была изобразить неподдельный страх.
А поскольку Анастасия непрофессиональная актриса, она перестаралась, и вместо эмоции страха у нее началась самая настоящая паническая атака.
И все же девушка с достоинством смогла доиграть сцену, которая получилась на удивление реалистичной.
После завершения съемки ей пришлось уединиться на четверть часа, чтобы прийти в чувство.
В тот раз Насте удалось справиться с эмоциями, и в дальнейшем она подумывает о продолжении карьеры актрисы.
Опубликовано: Наталья Павлова
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