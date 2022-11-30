Анастасия Ивлеева испытала паническую атаку на съемках нашумевшего сериала «Монастырь»

Телеведущая, попробовавшая себя в амплуа актрисы, с трудом справилась с эмоциями.

Премьера скандального драматического сериала "Монастырь", снятого режиссером Александром Молочниковым, состоялась 19 ноября 2022 года.

Главные роли в нем сыграли бывшая ведущая "Орла и решки" Анастасия Ивлеева и актер Филипп Янковский.

Настя поделилась, что съемки в сериале дались ей непросто. Когда она играла сцену, в которой ей угрожал расправой миллиардер, то должна была изобразить неподдельный страх.

А поскольку Анастасия непрофессиональная актриса, она перестаралась, и вместо эмоции страха у нее началась самая настоящая паническая атака.

И все же девушка с достоинством смогла доиграть сцену, которая получилась на удивление реалистичной.

После завершения съемки ей пришлось уединиться на четверть часа, чтобы прийти в чувство.

В тот раз Насте удалось справиться с эмоциями, и в дальнейшем она подумывает о продолжении карьеры актрисы.