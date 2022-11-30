Названа причина возгорания резервуара с нефтью под Брянском

Резервуар с нефтью под Брянском мог загореться из-за сброшенного боеприпаса.

В среду днем "Известиям" источник в экстренных службах сообщил, что по предварительным данным, резервуар с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Суражском районе Брянской области загорелся в результате попадания в него неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника.

Сообщается, что накануне возгорания был слышен хлопок. после чего произошло возгорание резервуара вместимостью 5 тысяч тонн, который на момент происшествия был полным, а затем произошло возгорание еще двух резервуаров аналогичной вместимости.

Отмечается, что к тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд, сведений о пострадавших пока не поступало.