Двадцать торнадо обрушились на юг США, разрушая дома

Около 20 торнадо обрушились на юг Соединенных Штатов в ночь со вторника на среду, причинив материальный ущерб и вынудив некоторых жителей укрыться в убежищах в качестве меры предосторожности, сообщили метеорологические службы.

По предварительным данным, пострадавших нет. По меньшей мере 20 торнадо приземлились в некоторых частях штатов Миссисипи, Луизиана и Алабама, нанеся ущерб некоторым домам и дорогам, повалив деревья и отключив электроэнергию, сообщает Центр прогнозирования штормов (SPC) Национальной метеорологической службы.

«Мы получаем сообщения о повреждениях в районе Юто (округ Грин, Алабама), включая повреждения строений. На данный момент у нас нет подробностей об этом повреждении. Они связаны со штормом, вызвавшим торнадо», — говорится в сообщении офиса SPC в Бирмингеме, штат Алабама, в социальных сетях.

Есть сообщения о дополнительном ущербе, включая многочисленные упавшие деревья и некоторые жилые дома к северу от Акрона в округе Хейл, штат Алабама.

По данным метеорологических служб, по состоянию на вечер вторника около 40 миллионов человек находились под угрозой торнадо на юге и в центре США.