Михаил Ширвиндт высказал негативное мнение о фильме «СамоИрония судьбы» от канала ТНТ
Телеведущий назвал картину с участием Киркорова и Бузовой пошлой и безобразной.
Михаил Ширвиндт считает, что пародия на ставший уже культовым новогодний фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" не несет никакой художественной ценности.
Более того, он заявил, что "СамоИрония судьбы" является художественной подделкой.
При этом Ширвиндт не отрицает, что фильм наберет довольно высокие рейтинги благодаря участию в нем Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой, Михаила Галустяна и Павла Воли.
К слову, Павел Воля, сыгравший в фильме одну из центральных ролей, в корне не согласен с такой оценкой. Он считает, что "СамоИрония судьбы" вдохновлена вечной классикой.
По его мнению, это даже не пародия на признанный шедевр кинематографии, а "комедийное попурри из отсылок к великим".
Опубликовано: Наталья Павлова
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