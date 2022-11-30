Михаил Ширвиндт высказал негативное мнение о фильме «СамоИрония судьбы» от канала ТНТ

Телеведущий назвал картину с участием Киркорова и Бузовой пошлой и безобразной.

Михаил Ширвиндт считает, что пародия на ставший уже культовым новогодний фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" не несет никакой художественной ценности.

Более того, он заявил, что "СамоИрония судьбы" является художественной подделкой.

При этом Ширвиндт не отрицает, что фильм наберет довольно высокие рейтинги благодаря участию в нем Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой, Михаила Галустяна и Павла Воли.

К слову, Павел Воля, сыгравший в фильме одну из центральных ролей, в корне не согласен с такой оценкой. Он считает, что "СамоИрония судьбы" вдохновлена вечной классикой.

По его мнению, это даже не пародия на признанный шедевр кинематографии, а "комедийное попурри из отсылок к великим".