Франция объявила об эпидемии гриппа на материковой части республики

Органы здравоохранения объявили в среду, что во Франции объявлена эпидемия сезонного гриппа, поразившая Бретань и Нормандию.

В Бретани и Нормандии началась эпидемия», — объявило агентство общественного здравоохранения Франции в отчете за неделю, прошедшую 27 ноября.

За границей эпидемия гриппа уже поразила Мартинику, Майотту и Реюньон.

Медики рекомендуют пройти вакцинацию против гриппа в связи с тем, что сезон болезни начался несколько раньше обычного.