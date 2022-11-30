Франция объявила об эпидемии гриппа на материковой части республики
2022-11-30 13:29
Органы здравоохранения объявили в среду, что во Франции объявлена эпидемия сезонного гриппа, поразившая Бретань и Нормандию.
В Бретани и Нормандии началась эпидемия», — объявило агентство общественного здравоохранения Франции в отчете за неделю, прошедшую 27 ноября.
За границей эпидемия гриппа уже поразила Мартинику, Майотту и Реюньон.
Медики рекомендуют пройти вакцинацию против гриппа в связи с тем, что сезон болезни начался несколько раньше обычного.
Опубликовано: Тарас Медведев
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