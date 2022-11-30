Премьер-министр Австралии призвал снять обвинения с Джулиана Ассанжа

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил в среду, что лично призвал официальных лиц США прекратить судебное разбирательство против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Джулиан Ассанж, 51-летний гражданин Австралии, преследуется в США за публикацию с 2010 года более 700 тысяч конфиденциальных документов об американской военной и дипломатической деятельности, в частности в Ираке и Афганистане.

«Некоторое время назад я заявил, что хватит. Этому делу пора положить конец», — заявил Энтони Альбанезе в австралийском парламенте: «Я лично поднимал этот вопрос перед представителями правительства США. Моя позиция ясна».

Арестованный британской полицией в 2019 году после семи лет затворничества в посольстве Эквадора в Лондоне, Джулиан Ассанж в настоящее время содержится в Соединенном Королевстве в тюрьме строгого режима недалеко от Лондона в ожидании рассмотрения его апелляции против решения британского правительства экстрадировать его.

Энтони Алабанезе сравнил обращение с Джулианом Ассанжем с Челси Мэннинг, чей 35-летний тюремный срок за кражу секретных документов был смягчен в 2017 году президентом Бараком Обамой (2009–2017).

Челси Мэннинг «теперь может свободно участвовать в жизни американского общества», напомнил премьер-министр Австралии.