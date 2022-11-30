Ракетоносцы России и Китая попали в зону идентификации ПВО Южной Кореи, которая направила ВСС на перехват
Южнокорейские военные заявили, что подняли в воздух истребители, когда два китайских и шесть российских боевых самолетов вошли в зону их ПВО в среду.
Два китайских бомбардировщика H-6 неоднократно вошли и покинули идентификационную зону ПВО Кореи (KADIZ) у южного и северо-восточного побережья Южной Кореи, начиная примерно с 5:50 утра, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сеула (JCS).
Через несколько часов они снова вошли в зону со стороны Японского моря, известного в Южной Корее как Восточное море, вместе с российскими боевыми самолетами, включая бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35, и покинули зону через 18 минут в КАДИЗ. сказал JCS.
«Наши военные направили истребители ВВС перед входом китайских и российских самолетов в КАДИЗ для реализации тактических мер в рамках подготовки к потенциальному непредвиденному обстоятельству», — говорится в заявлении JCS.
По его словам, самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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