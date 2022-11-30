Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала, чтобы открыть собственный бизнес
Телеведущий решил распрощаться с работой на телевидении и собрался кардинально сменить деятельность.
Сейчас актер, по его собственному признанию, находится "в творческом отпуске".
Не так давно он отказался от участия в телевизионном творческом проекте "Голос", где долгое время был бессменным ведущим.
Вопреки существующим слухам об эмиграции, Нагиев не покидал Россию и все это время живет в своем подмосковном загородном доме.
На днях Дмитрий неожиданно объявился и рассказал, что собирается сменить творческую карьеру на бизнес.
Он планирует открыть собственный барбершоп.
Актер в свойственной ему манере пошутил по этому поводу, что будет мстить всем тем, у кого еще остались волосы на голове.
Опубликовано: Наталья Павлова
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