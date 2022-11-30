Российский автопроизводитель «Москвич» заключил первую крупную сделку с таксопарком
Государственный автопроизводитель марки «Москвич» согласился поставить российской таксомоторной фирме «Ситимобил» 2000 автомобилей в следующем году, что станет первой крупной сделкой для компании.
Москвич производится на Подмосковном заводе, оставленном Renault, с новым, современным китайским дизайном, который мало напоминает его классическую версию советских времен.
«Ситимобиль», заявила в среду, что достигнута предварительная договоренность о покупке бензиновых автомобилей у «Москвича».
В этом году планируется выпустить всего 600 автомобилей, поэтому «Москвич» вряд ли изменит перспективы российской отрасли, где годовой объем продаж в этом году может впервые в современной истории страны упасть ниже 1 миллиона.
В конечном итоге правительство стремится производить 100 000 автомобилей «Москвич» в год, некоторые из которых будут электрическими.
Предполагается, что новый Москвич 3 идентичен компактному кроссоверу Sehol X4 китайского автопроизводителя JAC Motors и будет собираться в России с использованием деталей, импортируемых из Китая.
Опубликовано: Тарас Медведев
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