Российский автопроизводитель «Москвич» заключил первую крупную сделку с таксопарком

Государственный автопроизводитель марки «Москвич» согласился поставить российской таксомоторной фирме «Ситимобил» 2000 автомобилей в следующем году, что станет первой крупной сделкой для компании.

Москвич производится на Подмосковном заводе, оставленном Renault, с новым, современным китайским дизайном, который мало напоминает его классическую версию советских времен.

«Ситимобиль», заявила в среду, что достигнута предварительная договоренность о покупке бензиновых автомобилей у «Москвича».

В этом году планируется выпустить всего 600 автомобилей, поэтому «Москвич» вряд ли изменит перспективы российской отрасли, где годовой объем продаж в этом году может впервые в современной истории страны упасть ниже 1 миллиона.

В конечном итоге правительство стремится производить 100 000 автомобилей «Москвич» в год, некоторые из которых будут электрическими.

Предполагается, что новый Москвич 3 идентичен компактному кроссоверу Sehol X4 китайского автопроизводителя JAC Motors и будет собираться в России с использованием деталей, импортируемых из Китая.