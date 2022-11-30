Юлия Барановская раскрыла тайну Андрея Аршавина

Отец ее троих детей и экс-возлюбленный имел странную привычку хранить деньги под кроватью.

Юлия откровенно рассказала журналу The Voice, что во время их совместной жизни Аршавин не доверял банкам.

Поэтому он предпочитал получать зарплату наличными деньгами.

Все свои сбережения футболист запросто хранил дома под своей кроватью.

От этой привычки он смог избавиться только после их совместного переезда в Великобританию.

Но в тот момент, когда у него были арестованы все счета, он снова заговорил о том, что самое надежное место для хранения доходов - под кроватью, а не в банке.