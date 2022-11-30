Кабинет министров Германии утвердил план по привлечению большего количества иностранных рабочих

Правительство Германии в среду согласовало планы по реформированию иммиграционного законодательства, сообщил представитель правительства.

Правительство заявило, что хочет увеличить иммиграцию и обучение, чтобы решить проблему нехватки навыков, которая сказывается на экономике Германии в период ослабления роста и когда стареющее население оказывает давление на государственную пенсионную систему.

Запланированные реформы Закона об иммиграции квалифицированных специалистов, впервые представленные в марте 2020 года, включают «карту возможностей для соискателей», основанную на новой системе баллов, а не только на квалификации человека.

Неквалифицированным работникам также должна быть предоставлена возможность мигрировать в Германию, если Федеральное агентство занятости увидит в них потребность в определенных секторах.

Законопроект по этой инициативе, получивший широкое одобрение в отрасли, не ожидается до нового года.

Канцлер Олаф Шольц пообещал ввести «прозрачную, небюрократическую» систему иммиграционных баллов, которую коалиция надеется сочетать с упрощенными правилами получения немецкого гражданства.