Россия заявляет, что сосредоточится на создании инфраструктуры ядерных вооружений в 2023 году

Россия будет уделять особое внимание созданию инфраструктуры для своих ядерных сил в 2023 году, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу заявил в телекомментариях, что Россия также будет работать над повышением боевых возможностей своих ракетных войск и что строятся объекты для размещения новых ракетных комплексов.

Россия обладает самым большим запасом ядерного оружия в мире, насчитывающим около 6000 боеголовок. Соединенные Штаты заявляют, что предупредили Россию о последствиях любого применения ядерного оружия.

На этой неделе Россия и Соединенные Штаты должны были провести в Каире переговоры об их существующем новом договоре СНВ, который ограничивает количество боеголовок, развернутых каждой стороной.

Но накануне встречи Москва отказалась от встречи, обвинив США в токсичном антироссийском поведении и попытках манипулировать договором в свою пользу.

