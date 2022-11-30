Россия заявляет, что сосредоточится на создании инфраструктуры ядерных вооружений в 2023 году
Россия будет уделять особое внимание созданию инфраструктуры для своих ядерных сил в 2023 году, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу заявил в телекомментариях, что Россия также будет работать над повышением боевых возможностей своих ракетных войск и что строятся объекты для размещения новых ракетных комплексов.
Россия обладает самым большим запасом ядерного оружия в мире, насчитывающим около 6000 боеголовок. Соединенные Штаты заявляют, что предупредили Россию о последствиях любого применения ядерного оружия.
На этой неделе Россия и Соединенные Штаты должны были провести в Каире переговоры об их существующем новом договоре СНВ, который ограничивает количество боеголовок, развернутых каждой стороной.
Но накануне встречи Москва отказалась от встречи, обвинив США в токсичном антироссийском поведении и попытках манипулировать договором в свою пользу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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