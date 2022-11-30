37-летняя актриса Наталия Стешенко внезапно умерла в своей московской квартире

Ее обнаружил лежащей без чувств 10-летний сын. Он попросил вызвать скорую помощь.

Это случилось 28 ноября. Наталия не дожила до своего дня рождения всего несколько дней: 3 декабря ей бы исполнилось 38 лет.

Актриса служила в Театре Луны с 2006 года. Телезрителям она известна по таким сериалам, как "Лига обманутых жен" и "Инспектор Купер".

В браке с политиком Владимиром Семаго Наталия родила сына Володю.

В день смерти, по рассказу супруга, актриса гуляла с сыном и ходила с ним в кафе. Когда они вернулись домой, ей внезапно стало плохо.

Прибывшая по вызову бригада скорой не смогла спасти актрису. Причиной смерти, по признанию медиков, стал оторвавшийся тромб.