Цискаридзе рассказал, почему настоящие бриллианты не блестят на сцене

В своем интервью Николай Цискаридзе объяснил феномен театральной сцены, отметив, что она не переносит «ничего настоящего».

«На сцене не блестят настоящие бриллианты. Их не видно! Только стразы. Сцена не переносит ничего настоящего, только искусственное. Настоящие цветы на сцене не смотрятся, только искусственные. И смотрятся гораздо лучше», - отметил экс-премьер балета Большого театра и народный артист России.

«На сцене есть закон, - продолжил артист, - если вы по-настоящему плачете на сцене, вам не один человек в зале не будет сопереживать».

Николай Цискаридзе в последнее время занимается педагогической деятельностью и активно участвует в работе Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.